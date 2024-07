Wir sind eine Floristengemeinschaft, die Ihre Blumenlieferung überall im Stadtgebiet und im Kanton Zürich schnell und zuverlässig zustellen kann. Bestellen Sie einfach direkt auf unserer Website.



Über unsere Website können Blumenlieferungen an jede beliebige Adresse in Zürich aufgegeben werden. Dank eines dichten Netzes lokaler Floristen kann Ihre Bestellung ganz in der Nähe der Zustelladresse ausgeführt werden, sodass hohe Versandkosten und lange und umweltbelastende Transportwege vermieden werden.



So wird Ihr Blumengruss nicht nur ganz frisch zugestellt, sondern Sie unterstützen mit Ihrer Wahl auch einen jahrhundertealten, durch den Grossvertrieb bedrohten Berufsstand, indem Sie es Floristen, die seit Generationen in Zürich arbeiten, ermöglichen, weiterhin von ihrem Metier zu leben.

